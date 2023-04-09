ЗСУ скоротили армію РФ ще на 470 окупантів – дані Генштабу

Також за добу українськими військовими було знищено 14 БПЛА.
Станом на 9 квітня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 178 150 тис. солдат. Дані уточнюються.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 2022-го до 9.04 2023-го орієнтовно склали:
- особового складу – близько 178150 (+470) осіб ліквідовано;
- танків – 3636 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 7024 (+4) од;
- артилерійських систем – 2740 (+13) од;
- РСЗВ – 533 (+0) од;
- засоби ППО – 282 (+0) од;
- літаків – 307 (+0) од;
- гелікоптерів – 292 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14);
- крилаті ракети – 911 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3) од;
- спеціальна техніка – 309 (+5).
Нагадаємо, окупанти не припиняють наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 50 атак на зазначених напрямках.
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