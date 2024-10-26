ЗСУ скоротили російську армію ще на 1690 осіб: подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати противника станом на ранок 26 жовтня орієнтовно склали близько 687 600 солдатів. За минулу добу було ліквідовано ще 1690 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 687 600 (+1690) осіб

танків ‒ 9109 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 18332 (+45)

артилерійських систем – 19782 (+29)

РСЗВ – 1240 (+2)

засоби ППО ‒ 984 (+2)

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17726 (+56)

крилаті ракети ‒ 2625

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 27460 (+95)

спеціальна техніка ‒ 3541 (+6)

Нагадаємо, сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів.

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