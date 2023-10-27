ЗСУ "скоротили" російську армію ще на 560 бійців: Генштаб назвав втрати

Щодо зброї і техніки, то найбільших втрат за добу ворог зазнав у бойових броньованих машинах та артилерійських системах.
Втрати російських військ у війні проти України на 27 жовтня сягають вже близько 297 680 бійців убитими і пораненими.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні.
Протягом доби на фронті Сили оборони України ліквідували ще 560 російських окупантів.
Втрати ворога на 27 жовтня
- особовий склад ‒ близько 297 680 (+560) осіб,
- танки ‒ 5145 (+4),
- бойові броньовані машини ‒ 9726 (+11),
- артилерійські системи – 7162 (+7),
- РСЗВ – 834 (+0),
- засоби ППО ‒ 556 (+0),
- літаки – 320 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5390 (+1),
- крилаті ракети ‒ 1538 (+0),
- кораблі/катери ‒ 20 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 9513 (+6),
- спеціальна техніка ‒ 1011 (+1).
Зауважимо, від початку наступу окупантів на Авдіївку їхні втрати перевищили 5 тис. осіб убитими та пораненими. Окрім того, ЗСУ знищили близько 400 одиниць ворожої техніки.
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