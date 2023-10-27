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ЗСУ "скоротили" російську армію ще на 560 бійців: Генштаб назвав втрати

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ "скоротили" російську армію ще на 560 бійців: Генштаб назвав втрати

ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Щодо зброї і техніки, то найбільших втрат за добу ворог зазнав у бойових броньованих машинах та артилерійських системах.

Втрати російських військ у війні проти України на 27 жовтня сягають вже близько 297 680 бійців убитими і пораненими.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні.

Протягом доби на фронті Сили оборони України ліквідували ще 560 російських окупантів.

Втрати ворога на 27 жовтня

  • особовий склад ‒ близько 297 680 (+560) осіб,
  • танки ‒ 5145 (+4),
  • бойові броньовані машини ‒ 9726 (+11),
  • артилерійські системи – 7162 (+7),
  • РСЗВ – 834 (+0),
  • засоби ППО ‒ 556 (+0),
  • літаки – 320 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5390 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 1538 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 20 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 9513 (+6),
  • спеціальна техніка ‒ 1011 (+1).
Втрати росіян на 27 жовтня 2023 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати росіян на 27 жовтня 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зауважимо, від початку наступу окупантів на Авдіївку їхні втрати перевищили 5 тис. осіб убитими та пораненими. Окрім того, ЗСУ знищили близько 400 одиниць ворожої техніки.

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Дата публікації
Перегляди
3053
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