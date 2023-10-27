ЗСУ "скоротили" російську армію ще на 560 бійців: Генштаб назвав втрати

Щодо зброї і техніки, то найбільших втрат за добу ворог зазнав у бойових броньованих машинах та артилерійських системах.

Втрати російських військ у війні проти України на 27 жовтня сягають вже близько 297 680 бійців убитими і пораненими.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні.

Протягом доби на фронті Сили оборони України ліквідували ще 560 російських окупантів.

Втрати ворога на 27 жовтня

особовий склад ‒ близько 297 680 (+560) осіб,

танки ‒ 5145 (+4),

бойові броньовані машини ‒ 9726 (+11),

артилерійські системи – 7162 (+7),

РСЗВ – 834 (+0),

засоби ППО ‒ 556 (+0),

літаки – 320 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5390 (+1),

крилаті ракети ‒ 1538 (+0),

кораблі/катери ‒ 20 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 9513 (+6),

спеціальна техніка ‒ 1011 (+1).

Втрати росіян на 27 жовтня 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зауважимо, від початку наступу окупантів на Авдіївку їхні втрати перевищили 5 тис. осіб убитими та пораненими. Окрім того, ЗСУ знищили близько 400 одиниць ворожої техніки.

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