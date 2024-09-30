ЗСУ спалили позицію ворога на Курському напрямку і просуваються далі (відео)

Українські бійці з підрозділу "Чорний Лебідь" 225-го окремого штурмового батальйону показали відео, як спалили позицію російських військ на Курському напрямку.

Про це повідомили в телеграм-каналі підрозділу.

Бійці підрозділу "Чорний Лебідь" зазначили, що просуваються далі на Курщині.

"По-перше, це має гарний вигляд; по-друге, на фоні грає кльова музика; але найголовніше – ми спалили позицію росіян на Курському напрямку і просуваємося далі. Гори, гори ясно!" – йдеться в заяві українських захисників.

Підрозділ "Чорний Лебідь" спалив позицію росіян на Курському напрямку

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, нещодавно українські війська просунулися на захід і північний захід від Веселого в Курській області та, ймовірно, захопили північно-західну частину.

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