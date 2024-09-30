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ЗСУ спалили позицію ворога на Курському напрямку і просуваються далі (відео)

ЗСУ спалили позицію ворога на Курському напрямку і просуваються далі (відео)

ЗСУ спалили позицію ворога на Курському напрямку і просуваються далі (відео)

Підрозділ "Чорний лебідь" спалив позицію ворога на Курському напрямку / Скриншот з відео

Бійці підрозділу "Чорний Лебідь" просуваються на Курщині.

Українські бійці з підрозділу "Чорний Лебідь" 225-го окремого штурмового батальйону показали відео, як спалили позицію російських військ на Курському напрямку.

Про це повідомили в телеграм-каналі підрозділу.

Бійці підрозділу "Чорний Лебідь" зазначили, що просуваються далі на Курщині.

"По-перше, це має гарний вигляд; по-друге, на фоні грає кльова музика; але найголовніше – ми спалили позицію росіян на Курському напрямку і просуваємося далі. Гори, гори ясно!" – йдеться в заяві українських захисників.

Підрозділ "Чорний Лебідь" спалив позицію росіян на Курському напрямку  

Підрозділ "Чорний Лебідь" спалив позицію росіян на Курському напрямку  

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, нещодавно українські війська просунулися на захід і північний захід від Веселого в Курській області та, ймовірно, захопили північно-західну частину.

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