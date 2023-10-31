ЗСУ спалили ворожий "Метеорит" на Авдіївському напрямку: яскраве відео

Бійці 47-ї ОМБр на Авдіївському напрямку знищили російську самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит" і показали відео удару.

Відповідний ролик опублікували воїни 47-ї ОМБр.

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили на Авдіївському напрямку російську УР-77 "Метеорит" – самохідну реактивну установку розмінування – і зафіксували цей момент на відео.

"Підтвердженням цього є відео з окулярів операторів роти ударних БпЛА", – вказано в заяві.

На викладених кадрах чітко видно момент удару по ворожому "Метеориту": установка вибухає і її охоплює полум’я. З місця атаки високо в небо валить сірий дим.

Бійці 47-ї ОМБр показали відео удару по російському "Метеориту"

До слова, за даними ЗСУ, під час усього осіннього наступу окупантів під Авдіївкою вони зазнали величезних втрат – понад 6500 бійців.

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