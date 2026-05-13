ЗСУ спопелили сотні окупантів та 50 артисистем: Генштаб оновив ворожі втрати
Сили оборони України продовжують впевнено перемелювати ворожі резерви, щодня відправляючи до пекла понад тисячу окупантів.
Російська армія продовжує зазнавати критичних втрат у техніці та живій силі. За останню добу Сили оборони України ліквідували та поранили понад 1100 загарбників та десятки одиниць ворожої артилерії.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 13 травня 2026 року
Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення по 13 травня 2026 орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 344 180 (+1 130) осіб
танків — 11 928 (+2) од.
бойових броньованих машин — 24 554 (+1) од.
артилерійських систем — 41 985 (+50) од.
РСЗВ — 1 786 (+1) од.
засобів ППО — 1 376 (+3) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 352 (+0) од.
наземних роботизованих комплексів — 1 375 (+2) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 287 359 (+1 853) од.
крилатих ракет — 4 585 (+0) од.
кораблів/катерів — 33 (+0) од.
підводних човнів — 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 96 142 (+287) од.
спеціальної техніки — 4 181 (+2) од.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що за квітень 2026 року Росія втратила понад 35 тис. осіб убитими та пораненими. Україна вдвічі збільшила кількість середньодальних ударів і готує масове впровадження роботів на фронті. ЗСУ тримають оборону, плануючи подальше нарощування темпів знищення ворога.