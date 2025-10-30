В ЗСУ заперечили “блокування” Покровська: що відбувається у місті

Покровськ (ілюстративне фото) / © Associated Press

Російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про нібито «блокування» Сил оборони України в Покровську. Угруповання військ «Схід» офіційно спростували ці заяви, але підтверджує, що ситуація в місті залишається складною та динамічною.

Про це повідомили у Генеральному штабу ЗСУ.

Російська армія справді посилює тиск на Покровському напрямку. За даними військових, окремі групи ворожої піхоти намагаються проникати в місто Покровськ, переміщуватися та накопичуватися в населеному пункті.

Українські захисники проводять у місті ударно-пошукові дії, оперативно виявляючи та знищуючи ці ворожі підрозділи й окремих піхотинців. Для цього нарощується кількість сил та засобів, зокрема збільшується використання безпілотних систем. Військові повідомили про значні втрати окупантів безпосередньо в місті.

«Лише за минулу добу 29 жовтня українські воїни зі складу 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували безпосередньо у Покровську 13 окупантів. Чотири з них — біля стели, що на вʼїзді до міста,» — йдеться у повідомленні.

Ситуація на Покровському напрямку станом на 30 жовтня. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Попри активність ворожих FPV-дронів, логістичні шляхи до міста залишаються активними. Військові визнають, що логістика ускладнена, але не перервана. Сили оборони використовують різноманітні засоби для протидії ворогу та підтримки постачання. Сили оборони України продовжують операцію із зачистки Покровська від російських загарбників.

Раніше ми писали, що російські війська не припиняють спроб прорватися до Покровська на Донеччині, використовують тактику малих груп та прагнуть закріпитися у східній і північній частині міста.

За даними DeepState, ворог залучає невеликі підрозділи по 5–10 осіб, уникаючи відкритих зіткнень, і поступово накопичує присутність. Попри це українські бійці утримують позиції в південній частині Покровська та на інших напрямках.