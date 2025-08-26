ЗСУ спростували заяву про окупацію сіл у Дніпропетровській області

ЗСУ

Інформація про нібито окупаціюросійськими військами сіл Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині не відповідає дійсності.

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" Громадському

Раніше про захоплення цих населених пунктів заявляли російське Міноборони та аналітичний проєкт DeepState. Пізніше представник ТСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов підтвердив, що росіяни намагалися зайти й закріпитися, але українські сили ведуть бої за збереження позицій.

"Сили оборони України зупинили просування російських військ і продовжують контролювати село Запорізьке. Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щоденно знищуючи окупантів десятками", - ідеться в повідомленні в Telegram-каналі ОСУВ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український військовий Сергій Волков зі 110-ї механізованої бригади розповів, що російські війська намагаються за будь-яку ціну прорватися на територію Дніпропетровщини. Для цього вони використовують "сіру зону", де формують штурмові підрозділи.

Водночас військовий аналітик Павло Лакійчук пояснив, що армія РФ прагне вирівняти фронт на Покровському напрямку, щоб мати змогу просунутися в бік Дніпропетровської області. Однак українські захисники успішно тримають оборону, і спроби ворога виявляються безрезультатними.