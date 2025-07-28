ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ стабілізують ситуацію після звільнення Кіндратівки на Сумщині — Чепурний

Станом на 27 липня українські військові звільнили прикордонне село Кіндратівка на Сумщині.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Військові Сил оборони України звільнили село Кіндратівка, розташоване поблизу кордону з Росією в Сумській області.

Про це повідомив речник угруповання військ «Курськ» підполковник Ярослав Чепурний, передає РБК-Україна.

«Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ „Курськ“, а також силами та засобами старшого начальника (головнокомандувача), було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області», — заявив Чепурний.

Він також підтвердив інформацію, яка вже кілька днів ширилася в соцмережах, і додав, що наразі в селі проводяться стабілізаційні дії.

Раніше повідомлялося, що після тривалих боїв ЗСУ звільнили Кіндратівку — російська піхота втекла або була знищена.

Ми раніше інформували, що українські захисники досягли значного успіху на Запорізькому напрямку.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie