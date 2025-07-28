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- Війна
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ЗСУ стабілізують ситуацію після звільнення Кіндратівки на Сумщині — Чепурний
Станом на 27 липня українські військові звільнили прикордонне село Кіндратівка на Сумщині.
Військові Сил оборони України звільнили село Кіндратівка, розташоване поблизу кордону з Росією в Сумській області.
Про це повідомив речник угруповання військ «Курськ» підполковник Ярослав Чепурний, передає РБК-Україна.
«Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ „Курськ“, а також силами та засобами старшого начальника (головнокомандувача), було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області», — заявив Чепурний.
Він також підтвердив інформацію, яка вже кілька днів ширилася в соцмережах, і додав, що наразі в селі проводяться стабілізаційні дії.
Раніше повідомлялося, що після тривалих боїв ЗСУ звільнили Кіндратівку — російська піхота втекла або була знищена.
Ми раніше інформували, що українські захисники досягли значного успіху на Запорізькому напрямку.