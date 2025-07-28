Війна в Україні / © Associated Press

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Військові Сил оборони України звільнили село Кіндратівка, розташоване поблизу кордону з Росією в Сумській області.

Про це повідомив речник угруповання військ «Курськ» підполковник Ярослав Чепурний, передає РБК-Україна.

«Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ „Курськ“, а також силами та засобами старшого начальника (головнокомандувача), було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області», — заявив Чепурний.

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Він також підтвердив інформацію, яка вже кілька днів ширилася в соцмережах, і додав, що наразі в селі проводяться стабілізаційні дії.

Раніше повідомлялося, що після тривалих боїв ЗСУ звільнили Кіндратівку — російська піхота втекла або була знищена.

Ми раніше інформували, що українські захисники досягли значного успіху на Запорізькому напрямку.