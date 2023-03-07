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ЗСУ стабілізували північну лінію оборони Бахмута: що відбувається в найгарячішій точці фронту

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ стабілізували північну лінію оборони Бахмута: що відбувається в найгарячішій точці фронту

Фото: Associated Press

Досягти успіху у взятті Бахмута російським силам також заважає конфлікт між Міноборони РФ та Пригожиним.

Активні бойові дії у Бахмуті продовжують виснажувати сили як української, так і російської армій. Та попри це, українським захисникам вдалося стабілізували північну лінію оборони Бахмута.

Про це йдеться у новому зведенні розвідки Британії.

Як зазначається, на вихідних українські сили "стабілізували свій периметр оборони після попереднього просування Росії на північ від міста", незважаючи на руйнування шляхів підвезення боєприпасів. 

"Близько 2 березня російський удар зруйнував міст через єдину асфальтовану дорогу до Бахмута, яка все ще перебувала під контролем України. Багнюка, ймовірно, заважає українським зусиллям поповнювати запаси, оскільки вони все частіше вдаються до ґрунтових доріжок", - сказано у повідомленні.

Досягти успіху у взятті Бахмута російським силам також заважає конфлікт між Міноборони РФ та ПВК "Вагнера".

"Публічні розбіжності між Групою Вагнера та Міністерством оборони Росії щодо розподілу боєприпасів підкреслюють труднощі у підтримці високого рівня особового складу та боєприпасів, необхідних для просування з їх поточною тактикою", - додали у західній розвідці.

Битва за Бахмут: останні новини

Бахмут є найгарячішою точкою фронту, за місто точиться запекла боротьба. У ЗСУ розповіли що, тримаючи оборону міста, українські військові виконують два головних завдання. Одне із них - не дати окупантам системно прорвати українську оборону, досягнути стратегічного успіху, аби зайти у тил Сил оборони, оточити війська, стрімко прорватися з метою окупації всієї Донецької області. 

В ISW вважають, що Росія може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за БахмутРазом з тим поки ворогові не вдасться оточити місто без значних втрат зі свого боку. Аналітики пояснюють, що цьому сприятиме невигідне положення армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів. 

Незламне місто-фортеця: Сергій Череватий розповів про хід бойових дій в Бахмуті зараз

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Дата публікації
Перегляди
2339
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