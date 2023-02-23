ЗСУ стримують атаки ворога і знищують його: Генштаб про ситуацію на фронті

Минулої доби, 22 лютого, українські захисники відбили близько 90 атак противника. Водночас окупанти провалили наступ на двох напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штабу ЗСУ.

Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.Водночас супротивник завдав 10 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без істотних змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Ворог обстріляв із мінометів та артилерії населені пункти Михальчишина Слобода Чернігівської області; Спіч, Кореньок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Басівка Сумської області, а також 18 районів населених пунктів у Харківській області. Серед них – Тимофіївка, Стрілка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Амбарне та Бологівка.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Кремінна, Білогорівка, Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районами населених пунктів Кам'янка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка та Берестове Харківської області; Невське, Краснополівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка в Луганській області та Іванівка та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати позиції наших військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Малоіванівка, Бахмут. Активно проводить повітряну розвідку для корекції вогню артилерії. Обстріляли понад 20 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Білогорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут і Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснював наступ поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Водяного, Невельського, Мар'їнки, Перемоги, Вугледара та Пречистівки. Всього за минулу добу окупанти здійснили 43 безрезультатні атаки поблизу згаданих населених пунктів.

Зафіксовано артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Серед них – Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Першотравневе, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка у Донецькій області.

На Запорізькому напрямку від вогню постраждали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле та Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка та Кам'янське – Запорізька та Вищетарасівка та Марганець у Дніпропетровській області.

На Херсонщині від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали місто Херсон, а також Тягинка, Новотягинка, Антонівка, Зеленівка та Чорнобаївка.

Українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару зенітно-ракетного комплексу ворога на вогневій позиції. Наші ж підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Нагадаємо, що 21 лютого 2023 року, під час звернення російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів, росіяни знову атакували Херсон – п’ятеро осіб загинули, ще 16 було поранено і госпіталізовано.

Зеленський за 22 лютого: гарячі новини від президента

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