ЗСУ стримують наступ росіян: Генштаб повідомив новини з передової

Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 144 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих атаки в районі населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку за добу окупанти здійснили 11 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника.

На Лиманському напрямку наші війська відбили дев'ять атак загарбників поблизу населених пунктів Катеринівка, Дружелюбівка, Невське, Терни та Торське. Водночас ворог завдавав авіаударів в районі Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито два штурми поблизу Верхньокам'янського.

За підтримки авіації на Краматорському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону в районі населеного пункту Предтечине.

Неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка на Торецькому напрямку противник здійснив 11 атаки. До того ж активно застосовував бомбардувальну авіацію.

Наші захисники відбили 24 ворожих штурми різної інтенсивності на Покровському напрямку в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка.

Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальне та Костянтинівка, де окупанти 37 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію на Времівському напрямку, де наші захисники відбили 12 атак окупантів в районі населених пунктів Макарівка, Янтарне, Рівнопіль, Новодарівка.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Новоданилівки.

Чотири атаки окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби ліквідовано ще 1520 загарбників.

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