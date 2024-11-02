ЗСУ стримують один із найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабної війни — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про надзвичайно складну ситуацію на фронті.

Збройні сили України нині стримують один із найпотужніших наступів російських окупантів від початку повномасштабної війни.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після зустрічі з делегацією Збройних сил Чехії на чолі з начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою.

"Наразі, Збройні Сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення", - сказав Сирський.

За словами головнокомандувача, активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках, вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів.

"Поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною. ... Чехія є відданою союзницею України і стала ініціатором низки критично важливих ініціатив, серед яких варто відзначити коаліцію з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції та коаліції інтегрованої системи ППО/ПРО", - написав Сирський.

Головнокомандувач також подякував Ржегці "та, в його особі, уряду та народу Чеської Республіки за підтримку України" та висловив сподівання на продовження практичної реалізації діючих ініціатив.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський розповів, що Росія продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі та військовій техніці.

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