ЗСУ стримують Росію на всій лінії фронту: NYТ про просування окупантів та здобутки ворога

Українські Збройні сили намагаються стримувати просування російської окупаційної армії по всьому фронту. Ймовірно, окупанти захопили село Урожайне на Херсонщині, яке Україна повернула влітку торік. Тим часом на сході армія РФ наближається до ключової логістичної дороги.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Видання пише, що наступ Росії є тривожним подією для Києва. Адже Сили оборони борються проти атак уздовж усієї лінії фронту. Втім, росіяни просуваються на сході. Загарбники вийшли на околиці Часового Яру на Донеччині - опорного пункту в регіоні, а також наближаються до ключового українського маршруту постачання.

Своєю чергою, Україна сподівається, що зброя та боєприпаси, нещодавно поставлені західними союзниками, допоможуть стримати російські сили. NYN пише, що подібне вже сталося на північному сході. Там українській обороні вдалося зупинити наступ РФ, який загрожував Харкову. Також зазначається, що минулого тижня офіційні особи США заявили, що Москва навряд чи досягне значних територіальних здобутків у найближчі місяці.

Міністерство оборони Росії заявило 14 липня, що окупанти захопили Урожайне. Втім, українські військові не дали жодних коментарів. Натомість карти поля бою, зокрема мапи DeepState, показали Урожайне під контролем РФ. Крім того, аналітики проєкту повідомили, що російські війська "окупували Урожайне", описуючи втрату як "прорив оборони".

Пасі Паройнен з Black Bird Group, фінської організації, яка аналізує зображення з українського поля бою, також підтвердив втрату. Урожайне було одним із небагатьох південних сіл, що було звільнено минулого літа. Втім, ці здобутки тепер повільно нівелюються. У травні Росія відвоювала більшу частину Роботиного, що розташоване на захід від Урожайного.

"Звичайно, прикро бачити, що всі здобутки минулого літа повільно повертаються під контроль Росії. Поки Росія тримає ініціативу, цей повільний відкат триватиме", - сказав Паройнен.

Київ утримував Урожайне майже рік, незважаючи на інтенсивну російську кампанію бомбардувань бомбами, важкою артилерією та потужними ракетами. Україна давно стверджує, що захист невеликих місць, які мають незначну стратегічну цінність, коштує жертв і зброї, атакуючі росіяни платять ще вищу ціну.

Зазначається, що два дні тому карти поля бою показували - більша частина Урожайного залишалася під контролем України. Те, що воно впало під руки російських військ за такий короткий проміжок часу, свідчить про те, що київські війська могли раптово відступити від села, яке зараз лежить у руїнах, пише New York Times.

Генеральний штаб української армії заявив у неділю, що "найгарячіша ситуація" вздовж лінії фронту була поблизу Покровська на Донеччині, що перетворилося на військовий гарнізон. Місто розташоване на ключовій дорозі, що з’єднує кілька населених пунктів у регіоні, які контролюються Україною.

Після захоплення Авдіївки війська РФ повільно просуваються до важливої ​​дороги T0504. Зараз вони менш ніж за 7 км на південь від цього шляху, що опинився у межах радіусу дії російської артилерії та безпілотників. Якщо б війська ворога вийшли на дорогу, операції ЗСУ на сході Донецької області були б серйозно ускладнені. Зокрема, перерізання дороги ще більше ізолювало б місто Часів Яр - одну з головних цілей Москви. Нещодавно українські війська відступили зі східної частини Часового Яру.

Втім, для України ситуація не така вже й безрадісна, пишуть автори матеріалу. Тепер Силам оборони вдалося зупинити російські напади поблизу міста Харкова, де Москва відкрила новий фронт наприкінці квітня та досягла найбільших територіальних здобутків за понад рік.

Війська РФ перетнули кордон на північ і схід від міста і швидко захопили населені пункти в районах, які були слабо захищені. Експерти кажуть , що ЗСУ кинули туди елітні бригади та повільно відступила до більш міцно укріплених позицій. Ця стратегія зрештою допомогла зупинити наступ Росії, йдеться у матеріалі NYN.

Нагадаємо, The New York Times з посиланням на власні джерела пише, що Україна не проводитиме контрнаступ цього року. Причина в тому, що обіцяні союзниками пакети військової допомоги надходять дуже повільно.

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