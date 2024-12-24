ЗСУ стримують ворога біля Макарівки, щоб уникнути оточення – речник Сил оборони Півдня

Зараз триває активна оборона, іде оборонна операція. Її наслідки, її результати будуть відомі згодом.

Українські військові ведуть активну оборону в районі населеного пункту Макарівка поблизу Великої Новосілки на Донеччині. Мета – не допустити оточення підрозділів ЗСУ на цій ділянці фронту.

Про це 24 грудня повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі Радіо Свобода.

"Наразі сили оборони України проводять стабілізаційні заходи, намагаються відновити наші позиції, намагаються не дати оточити наші сили. Зараз триває активна оборона, іде оборонна операція. Її наслідки, її результати будуть відомі згодом", – заявив Волошин.

За його словами, ситуація на цьому напрямку складна, але українські військові тримають позиції:

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"Ми проводимо там стабілізаційну операцію, намагаючись не допустити того, щоб наші війська опинилися в оточенні чи напівоточенні, щоб лінія фронту, лінія бойового зіткнення була така, щоб ми могли до кожного підрозділу, до кожного нашого з’єднання мати зв’язок, мати логістичні шляхи. Ситуація доволі важка, проте не безнадійна. Хлопці наші тримаються, намагаються зупинити ворога на цьому напрямку".

Нагадаємо, 23 грудня аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ вже опинилися в повному оточенні в Макарівці. Котел навколо них закрився.