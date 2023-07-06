ЗСУ стримують ворога на чотирьох напрямках: Генштаб повідомив останні новини з фронту

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на фронті відбулося 38 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація лишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

На Куп'янському напрямку ворог не полишає спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають там оборону й відбили усі атаки росіян.

На Лиманському напрямку агресор у ході ведення наступальних дій намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Новоєгорівки Луганської області, але успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області. Разом із тим ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка.

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого артилерійського ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила зенітно-ракетний комплекс ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію та чотири станції радіоелектронної боротьби противника", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ контратакують на 5 ділянках фронту, мають успіхи.

Раніше стало відомо, що під час контрнаступу українські військові впевнено просуваються для звільнення наших територій та мають успіхи на східному та південному напрямках. На сході тривають як наступальні, так і оборонні дії.

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