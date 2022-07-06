ЗСУ стримують ворога на межі Луганської та Донецької областей: Гайдай розповів про ситуацію на фронті

ЗСУ стримують ворога на межі Луганської та Донецької областей: Гайдай розповів про ситуацію на фронті

ЗСУ стримують ворога на межі Луганської та Донецької областей – окупанти несуть значні втрати, у чому зізнаються самі.

Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, але не завжди його виконують через втрати в особовому складі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що про значні втрати окупантів зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

"Тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених. Так, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована. З'явиться більше далекобійної зброї – перевага ворога в особовому складі буде нівельована", - наголосив Гайдай.

Очільник ОВА також додав, що вчора росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знов доповісти своєму керівництву їм нічого. Під тиском наших бійців ворог змушений був відійти.

Поступово дається в знаки окупанту і несвоєчасне підвезення боєприпасів – завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили декілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці, підкреслив Гайдай.

Також читайте У ISW назвали цілі Путіна у війні проти України

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 133-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: