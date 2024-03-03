ЗСУ стримують ворога на підступах до Часового Яру: яка ситуація на Бахмутському напрямку

У селі Іванівському жорсткі бої відбуваються вже у межах населеного пункту.

Підрозділи ЗСУ тримають оборону в селах Богданівка та Іванівське на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

За його словами, у селі Іванівському жорсткі бої ведуться у межах населеного пункту.

“Наші військові героїчно чинять опір та намагаються відкинути противника з зайнятих рубежів", - наголосив Євлаш.

Ворог також намагається атакувати в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв.

Стримуючи ворога, українські захисники не дозволяють окупантам просунутися в напрямку Часового Яру.

Нагадаємо, американські аналітики стверджують, що російські війська просунулися на захід від Бахмута на тлі продовження позиційних боїв.

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