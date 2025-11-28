ЗСУ стримали наступ ворога біля Гуляйполя: деталі з відео

Російські війська біля Гуляйполя / © скриншот з відео

Біля Гуляйполя Запорізької області українські військові стримали наступ російської армії та повернули контроль над ситуацією на напрямку.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

У заяві вказано, що 33-й окремий штурмовий полк Сухопутних військ, інші суміжні штурмові та механізовані підрозділи стримали наступ ворога біля Гуляйполя. Захисники повернули контроль над ситуацією на напрямку та стабілізували фронт.

Сили оборони півдня також опублікували відео боїв біля Гуляйполя.

Нагадаємо, 27 листопада речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що на Гуляйпільському напрямку ситуація надзвичайно складна через інтенсивні штурмові дії росіян. Ворог намагається обійти Гуляйполе зі сходу та півночі, застосовуючи масований вогневий вплив, який зруйнував усі укріплення. Українські підрозділи були змушені залишити низку населених пунктів через їхнє повне знищення та неможливість утримувати позиції.

Того ж дня Волошин повідомив, що біля Гуляйполя один із українських підрозділів неузгоджено відійшов з позицій, оголивши фланг. Цим скористався противник і зайшов у фланг Сил оборони. Командування вжило заходів, перегрупувало війська та ввело резерви для покращення оборонної ситуації.