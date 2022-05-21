ЗСУ створили біля Білогорівки "музей" поразки окупантів із купи спаленої їхньої техніки

Окупанти обстріляли школу в Севєродонецьку, де переховувалось дві сотні людей, троє загинули.

Росіяни нещадно гатять по місту із важкої артилерії, щодня знищуючи по півсотні будинків, але взяти місто їм завадили Збройні сили, які аж 9 разів поспіль знищили переправу через річку Сіверський Донець, йдеться в ТСН.

На обрії майоріє Лисичанський нафтопереробний, який досі тліє після влучання ворожої артилерії. Поле біля нього наскрізь прошите вирвами від снарядів. Повз нього пролягає дорога на Білогорівку, де нещодавно українські війська знищили переправу росіян та накришили десятки їхньої техніки.

Направду небезпечна не лише зйомка у селі Білогорівку, а й дорога до неї. Оскільки вона пролягає вздовж Лисичанську і це зона ураження російської артилерії. Тут треба їхати на максимальній швидкості.

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Саме тут, під Білогорівкою, російські війська намагалися форсувати річку Сіверський Донець і взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут, яку називають «дорогою життя».

Вдовж дороги понівечені ворожим вогнем авто, та випалені будинки - все, що лишилось від мальовничого села.

Поряд за лісосмугою Сіверський Донець, який намагались форсувати росіяни, та марно. Українські війська їх «нахлопахи» немов мух. Спалені танки та бронемашина піхоти, єдині, яким вдалось здолати річку. «В перший день вони прорвались і тут ми їх знищили», - кажуть бійці.

Свою переправу вперше росіяни почали будувати в ніч на 8 травня. Прикривались щільним вогнем з артилерії на гвинтокрилів, згадує боєць на псевдо «Фенікс». З екіпажами цих бронемашин збройним силам довелось іти ледь не в рукопашну. «Насправді вони нас недооцінили, ми набагато сильніші за них», - переконує боєць.

Поки ворожа техніка палала, окупанти кинулись навтьоки. Намагались витягти свої танки та бронемашини з води, однак ті впевнено йшли на дно, а за собою тягнули й ворожих солдатів. «Ті що не втопився, згоріли. Ті, хто намагались відійти, перепливали в ручну річку Сіверський Донець, та вода була холодна і вони тонули», – розповідає військовий ЗСУ.

Російським генералам перших втрат у цьому бою виявилось замало, вони продовжували кидати сили, аби ті знову і знову форсували Сіверський Донець. А їх продовжувала нищити наша артилерія.

Збройні сили нарахували аж 9 таких спроб і всі невдалі. Тут наші армійці спалили майже сотню ворожих бронемашин та тисячу солдатів. «Мотострілецька бригада перестала існувати. Техніка спалена, а без техніки, це просто група переляканих, намочених людей», - додають бійці.

Чому аж так росіяни не шкодують своїх солдатів, армійці не розуміють і досі. Розгром рашиської армії під Білогорівкою став однією з найбільших перемог української армії у війні. Бо найголовніше, змусили ворога не лише полишити спроби звести переправу, а й зупинити навіть будь-які плани на прорив. «Дозволило не зробити кільце навколо Лисичанська та Севєродонецька», - пояснюють військові.

Та відкрити дорогу на український Бахмут. Все що лишилось ворогу, обстрілювати його здаля. Підступно кидаючи ракети по житлових кварталах.

На дорозі до річки Сіверський Донець досі небезпечно, кажуть в військові. Бо вона прострілюється, але найголовніше те, що селище Білогорівка під контролем української армії. Але ворожа артилерія поки ще дістає до житлових кварталів Северодонецка та Лисичанська. Ця війна давно переросла саме в артилерійські дуелі. І хоч кремлівські окупанти наші збройні сили намагаються лякати кількістю своєї зброї на тому боці Сіверського Донця, їм нічого протиставити точності пострілів наших бійців із новітньої зброї, якої все більше на лінії фронту. «Це дуже шикарна зброя, яка допомагає нам палити ворожу техніку і якщо буде ще більше зброї, то ще більше техніки буде спалено», - констатують військові.

І так буде, кажуть наші бійці, бо збройні сили не лише добре озброєні, а й максимально вмотивовані. І ось такі успішні операції по знищенню росіян, як на Сіверському Донці, беззаперечно доводять, далі ще більше переможних боїв.

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