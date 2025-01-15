"ЗСУ створили унікальний прецедент": експерт про удари по військових об’єктах росіян

Збройні сили України увійшли на той рівень, коли можна впевнено сказати, що було завдано масштабного удару по військово-промислових спроможностях ворога.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

Він заявив, що українські військові провели дійсно блискучу атаку, уразивши багато цілей на території ворога.

"Тут привертає увагу те, що це, по-перше, було використано все-таки ті самі ATACMS на оперативно-тактичну глибину, тому що зазвичай чомусь ці ракети називають ракетами великої дальності, але це ракети малої дальності. Тим не менш, якось так от цікаво вийшло, що для цих ракет знайшлися цілі не тільки на полі бою, але у глибині території Російської Федерації. Зокрема, ті підприємства, які залучені до виробництва як мінімум артилерійських боєприпасів — це по-перше", - сказав Киричевський.

Експерт зазначив, що удар 14 грудня створив унікальний прецедент, коли можна завдавати ударів не по авіації, щоб обмежити ї використання, а безпосередньо по паливній інфраструктурі.

"По-друге, те, що було повторно завдано удар, наприклад, в районі аеродрому Енгельс по нафтобазі “Кристал” і по нафтопереробному заводу, ну от свідчить про те, що росіяни, можливо, не відмовилися від плану завдати масований удар стратегічною авіацією по нашій території. От такий факт успішного удару створює певний такий цікавий прецедент, тобто коли можна бути не безпосередньо по аеродромній інфраструктурі, а по, скажімо так, інфраструктурі паливного забезпечення. Тому що, окей, якщо літаки цілі, укриття цілі, але нема, що звалити у паливні баки цих літаків, то сенс використання цих літаків зникає. Ну і, власне, ці от факти удару по різним об'єктам хімічної промисловості, які виготовляють, зокрема, корпуси під безпілотники", - зазначив військовий експерт.

Крім того, Киричевський заявив, що такими ударами важливо обмежити виробництво електроніки, а не тільки сподіватись на західні санкції.

"Крім того, ще було, за деякими даними, уражено завод російської електроніки “Кремній Ел”. І там ще треба звернути окрему увагу. Чомусь у нас ЗМІ пишуть тільки про те, що на російських ракетах стоїть західна електроніка, але не пишуть про те, що на російських ракетах стоїть і російська електроніка. А тут же важливо не тільки перекривати канали зовнішніх поставок, але і, скажімо так, бити по внутрішньому виробництву росіян і по хімічній промисловості, і по електронній промисловості. Тому лишається тільки оптимістично узагальнити, щоб палало гарно, але треба ще більше, тому що, як можемо зрозуміти, об'єм військово-промислового комплексу Росії дуже величезний. Тут добре, що ми нарешті вийшли на той рівень, коли от можна говорити, що, справді, було завдано масштабного удару по військово-промисловим спроможностях ворога", - додав Іван Киричевський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Генштабі розповіли, на яку відстань було завдано ударів вглиб Росії цієї ночі.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни зменшили кількість дронових атак по Україні.

Читайте також: