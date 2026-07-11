Пожежа на НПЗ в Москві / © Exilenova+

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Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах створюють для РФ дедалі серйозніші проблеми із забезпеченням пальним та логістикою.

Таку думку висловив колишній надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Росії, керівник програми з вивчення Росії в Інституті національних стратегічних досліджень Аркадій Мільман у проєкті «Студія Захід» на Еспресо.

За словами експерта, російська влада вже не може приховувати наслідки українських атак, оскільки дефіцит пального та логістичні труднощі відчуваються не лише у віддалених регіонах, а й у найбільших містах країни.

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«По-перше, атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи Росії — це дуже серйозна проблема для всієї Росії та особисто для Путіна. Ось це треба однозначно розуміти й визнавати. І це Путін сам визнає. Тому що Путін завжди відмахується, він каже, що все добре, і що російська армія просувається в Україні, і що ось уже скоро буде велика перемога. А тут йому довелося визнати, що існує справжня проблема, яка пов’язана з логістикою і з відсутністю бензину в Росії. Причому проблема дійшла не просто до якихось там провінційних міст Росії — проблема в самій Москві і в Петербурзі. І те, що в Москві це проблема, — це особиста проблема і для Путіна теж», — сказав Мільман.

Окремо він звернув увагу на удар по Омському нафтопереробному заводу, який назвав одним із найболючіших для російської нафтової галузі.

«Другий момент — збитки, яких було завдано Омському нафтопереробному заводу. Він найбільший у Росії, його потужності, здається, удвоє або навіть у більше разів більші, ніж у нафтопереробних заводів, які розташовані поблизу Москви. Він, здається, найбільший. Це найсерйозніша шкода, якої завдано Росії. Останніми тижнями відбулося, можливо, найголовніше цього року — стратегічна ініціатива зараз у руках України. І в Росії це відчувають, і Путін це відчуває. Те, що там пропаганда говорить про те, що в них усе добре, — це не відповідає дійсності. Вони розуміють, що у них серйозна проблема, і вони нічого з цим зробити не можуть», — зазначив експерт.

На думку Мільмана, Україна має й надалі продовжувати атаки по російській нафтопереробній інфраструктурі.

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«Я дуже сподіваюся, що Україна продовжуватиме подібні військові операції і фактично всі НПЗ Росії будуть під ударом українських безпілотників. Це створить дуже серйозну кризу», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що українські удари по енергетичній інфраструктурі РФ перетворили війну для росіян на реальну паливну кризу.

Ми раніше інформували, що росіяни дедалі частіше економлять навіть на їжі через продовження війни.

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