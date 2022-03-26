ЗСУ та бійці Тероборони повністю звільнили від окупантів Полтавку та Малинівку у Запорізькій області

ЗСУ та бійці Тероборони повністю звільнили від окупантів Полтавку та Малинівку у Запорізькій області

Під час спецоперації українські захисники лідквідували понад 80 окупантів.

У результаті успішної наступальної операції силами Мелітопольського батальйону територіальної оборони разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю були повністю звільнені від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляйполе.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

За даними Запорізької окремої бригади територіальної оборони, звільняючи села, українські бійці знешкодили більше 80 одиниць живої сили ворога, декілька одиниць бронетехніки, захопили документи та зброю мотострілкового підрозділу Російської Федерації.

"Ворог, що вторгнувся на нашу землю, тепер почувається дуже некомфортно не лише на лінії фронту, а й за нею, адже захисники налаштовані нещадно нищити окупантів, особливо після злочинів, скоєних російською армією проти місцевого населення у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.