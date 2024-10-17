ЗСУ та росіяни сповільнили просування на Курщині: що їм заважає 

У Курській області через погоду ускладнюється можливість ведення бойових дій.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що через погану погоду уповільнюється та стає складнішим просування маханізованої техніки війск РФ та ЗСУ на "українському плацдармі" в Курській області.

Український військовослужбовець, який діє в Курській області, повідомив, що росіяни атакують невеликими групами піхоти на бойових машинах-амфібіях, і що проблеми зі зв’язком між підрозділами ЗСУ, ймовірно через погані погодні умови, можуть сприяти контратакам РФ в регіоні.

З його слів, наразі співвідношення між українською та російською живою силою становить 1 до 5 військовослужбовців, і що ЗСУ продовжують атакувати, незважаючи на брак живої сили та проблеми з координацією.

Російські джерела ISW також визнали, що дощові та брудні умови ускладнюють бойові дії для обох сторін у Курській області, та що війська РФ все більше покладаються на артилерійський вогонь.

Колишній російський інструктор "Шторм-Z" і "воєнкор" стверджував, що російські війська начебто спочатку успішно просунулися на північно-західному фланзі "українського плацдарму" в Курській області, але потім зупинилися і відтоді не досягли значних успіхів.

Українські військовослужбовці, які воюють у Курській області, 16 жовтня повідомили, що наразі російські та українські сили ведуть бої за Ольговку та Новоіванівку, які частково перебувають під українським контролем.

Нагадаємо:

Росії досі не вдалося вибити ЗСУ на кордон з Україною через недостатню кількість військ та пріоритети. Україна контролює майже 1 300 кв. км російської території, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

14 серпня журналісти німецького видання помітили, що Путін помітно нервував, коли слухав доповідь про наступ ЗСУ в Курській області. Особливо його розлютила доповідь тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Курської області Олексія Смирнова, коли той говорив про окуповані населені пункти.

Видання The New York Times з посиланням на анонімних американських чиновників повідомило, що Росії потрібно від 15 до 20 бригад або не менш, ніж 50 тисяч військових, щоб витіснити ЗСУ з російських територій, які Сили оборони України зайняли під час наступу в Курській області.

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