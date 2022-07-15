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ЗСУ та СБУ разом збили два літаки окупантів на Запорізькому напрямку

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ЗСУ та СБУ разом збили два літаки окупантів на Запорізькому напрямку

Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Спецпризначенці СБУ та військові ЗСУ разом знищили російський літак Су-25 та ще один такий самий підбили на Запорізькому напрямку.

Це сталося напередодні, коли в районі населених пунктів Оріхів та Степове російські військові намагались атакувати з двох Су-25 українські позиції.

Про це повідомили в СБУ.

"Мінус два ворожих літаки – ось свіжий результат роботи наших бійців із Центру спецоперацій "А" СБУ та військових Збройних сил України на запорізькому напрямку. Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожиз літаках із ПЗРК", – йдеться у повідомленні.

Так, один ворожий Су-25 вдалося знищили, інший – уразити.

Окрім того, у нещодавньому здобутку спецпризначенців – знищення чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позицій російських війська.

"І так буде з кожним окупантом, що прийшов на нашу землю! Працюємо далі!" – наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили 38 тис. загарбників. Протягом 14 липня ЗСУ ліквідували 130 окупантів.

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