ЗСУ так люто нищать ворога, що навіть досвідчені найманці з РФ довго тут не витримують: відео

Російський найманець пройшов так звану контртерористичну операцію рф у Дагестані, але в боях на сході України витримав лише два тижні.

ЗСУ так люто нищать рашистів, що навіть досвідчені найманці з РФ довго тут не витримують.

Наприклад, один із російських найманців пройшов так звану контртерористичну операцію РФ у Дагестані, але у боях на сході України витримав лише два тижні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За цей час російському найманцю не довелося стріляти жодного разу: він тільки бігав, ховаючись від артилерії.

Про це він розповів слідчим і контррозвідникам СБУ: "Коли потрапили до Попасної, як далі поїхали, – оф*гіли… Війна, скажімо так, іншого покоління... Тобто артилерія працює, а автомат в автомат – такого немає. Я встиг за два тижні служби помітити: здебільшого – бігаєш, ховаєшся від артилерії. Дуже багато наляканих".

Окупант зізнається, що більшість його "колег" орієнтувалися на попередні "спецоперації" РФ і їхали до України, щоб підзаробити. Натомість потрапили на повномасштабну війну.

Тож здавшись у полон, радіє, що вижив.

Тим загарбникам, хто опинився не на тій війні, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402: "Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон, зберегти своє життя і, зрештою, повернутися додому".

Нагадаємо, в Україні іде війна на виснаження, адже план Путіна захопити Київ за три дні провалився, а іншого у нього не було.

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