ЗСУ тактично просуваються на одній із ділянок фронту: ISW розповів, чим це загрожує Росії (мапа)

Військовослужбовець ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Українські військові продовжують контрнаступальні дії на Олександрівському напрямку. За даними військового оглядача Костянтина Машовця, Сили оборони звільнили три населені пункти та просунулися поблизу ще двох.

Про це йдеться в оцінці Інституту вивчення війни (ISW) за 25 жовтня 2026 року.

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Які населені пункти звільнили ЗСУ на Олександрівському напрямку

За інформацією українського військового оглядача Костянтина Машовця, на яку посилається ISW, Сили оборони звільнили три населені пункти на Донеччині:

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Перебудову — на схід від Олександрівки;

Комар — на південь від Перебудови, на протилежному березі річки Мокрі Яли;

Федорівку — на південь від Комара.

Крім того, українські підрозділи просунулися на південний захід від Веселого в напрямку Скудного, розташованого на південний схід від Федорівки.

«Українські сили, ймовірно, вибили російські війська з виступу на північний захід від лінії Федорівка — Бурлацьке», — йдеться в оцінці ISW.

Попри це, бої на цій ділянці тривають. За даними Машовця, російські війська досі утримують позиції на північно-східній околиці Перебудови.

«Російські війська провели обмежені наступальні дії на Олександрівському напрямку 24–25 жовтня, але не досягли підтвердженого просування», — зазначає Інститут вивчення війни.

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© Інститут вивчення війни (ISW)

Росія перекидає морську піхоту й танкові підрозділи на Олександрівський напрямок

Українські контратаки змушують російське командування змінювати розподіл сил між ділянками фронту. За оцінкою ISW, на Олександрівський напрямок перекинули підрозділи 120-ї дивізії морської піхоти Балтійського флоту та 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

«Наполегливі українські контратаки змусили російське командування передислокувати підрозділи 120-ї дивізії морської піхоти та 40-ї окремої бригади морської піхоти для оборони на Олександрівському напрямку замість підтримки наступальних операцій на Гуляйпільському напрямку», — йдеться в звіті ISW.

Раніше ці сили діяли на Добропільському напрямку, а в березні 2026 року їх передислокували на Олександрівський. За оцінкою ISW, тепер вони змушені зосереджуватися на обороні цієї ділянки.

За інформацією Машовця, яку наводить ISW, сюди також перекинули частини 90-ї танкової дивізії 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ. Спочатку ці підрозділи мали підтримувати наступ у напрямку Дружківки, однак із березня 2026 року їхні сили розподіляють між кількома ділянками фронту, зокрема на півночі України та в Донецькій області.

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«Підрозділи та з’єднання російської морської піхоти є відносно елітними та більш боєздатними порівняно з іншими частинами російської армії, і російське командування зазвичай перекидає морську піхоту на пріоритетні ділянки», — наголошують аналітики ISW.

Як повідомляє ISW, українські контратаки змушують російське командування перерозподіляти резерви. Перекидання морської піхоти й танкових підрозділів на Олександрівський напрямок може обмежувати можливості РФ підтримувати наступальні операції на інших ділянках фронту.

Чому контратаки ЗСУ на Олександрівському напрямку важливі

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські сили проводять контратаки на Олександрівському напрямку з початку лютого 2026 року. Разом з іншими тактичними діями ЗСУ вони поставили під сумнів здатність Росії зберігати ініціативу на всіх напрямках фронту.

В ISW наголошують на стратегічному значенні Великої Новосілки — важливого дорожнього вузла, який забезпечує російські наступальні дії на захід від Гуляйполя та спроби охопити Оріхів із двох напрямків.

«Велика Новосілка розташована на критично важливому дорожньому вузлі, який забезпечує російські наступальні зусилля з просування на захід від Гуляйполя для подвійного охоплення Оріхова», — йдеться в аналізі Інституту вивчення війни.

У ISW також зазначають, що українські контратаки на Олександрівському напрямку впливають на розподіл російських сил. Подальше просування ЗСУ потенційно може створити загрозу логістичним маршрутам РФ і ускладнити забезпечення підрозділів, які діють на півдні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ Максим Жорін розповів, як під час операції «Вівальді» українські військові зірвали плани росіян щодо охоплення Слов’янська та Краматорська з флангів і відкинули ворожі сили.

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