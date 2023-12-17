ЗСУ тиснуть на окупантів на лівому березі Херсонщини: в ISW розповіли, де йдуть бої

ЗСУ продовжують свої операції на лівому березі Херсонщини на тлі повідомлень про складні умови в цьому районі.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Сили оборони намагалися просунутися в бік лісових масивів біля с.Кринки (30 км на північний схід від міста Херсон). У цьому районі тривають важкі бої.

"Придушення далекобійної російської артилерії усуне постійну загрозу населеним пунктам на західному березі та дасть змогу повернутися багатьом українцям, які втекли від російської окупації західного берега Херсонської області", -вважають аналітики ISW.

Крім того, як йдеться в огляді, зменшення вогню російської артилерії на західному березі також дасть змогу ЗСУ вільніше діяти вздовж наземних ліній зв'язку, розгорнути важливіші системи контрбатарейної та протиповітряної оборони в районі Дніпра, і безпечніше розпочати операції через Дніпро.

"Плацдарм покликаний забезпечити безпеку сил, що переправляються, для продовження операцій, а відведення російської артилерії далі від Дніпра створить безпечнішу позицію для проведення майбутніх операцій за бажанням українського командування", - йдеться в огляді.

Раніше німецьке видання Welt повідомило, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. Україна, ймовірно, збирає ресурси для нових операцій 2024 року. Відправною точкою нових наступальних дій, на думку співрозмовника видання, може стати Херсонська область, оскільки Сили оборони зараз утримують плацдарм на лівому березі Дніпра, продовжуючи його розширювати. Звідти до "слабкого місця росіян", Криму, – всього 60 кілометрів.

Крім того, військові лідери США та України намагаються знайти нову стратегію для ЗСУ щодо ведення війни проти Росії, розповіли українські та американські чиновники газеті NYT. Застосувати її вони сподіваються вже на початку 2024 року, і вона має збільшити шанси України на успіх і підтримку країн-партнерів.

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