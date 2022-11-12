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ЗСУ точним ударом знищили понад сотню окупантів в Запорізькій області - Генштаб

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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ЗСУ точним ударом знищили понад сотню окупантів в Запорізькій області - Генштаб

Фото: Associated Press

Наразі точна інформація про загиблих уточнюється.

Днями українські військовослужбовці потужним ударом знищили понад сотню загарбників армії РосіїПідрозділам Сил оборони вдалося завдати точних ударів по окупантах у Запорізькій області.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ зранку 12 листопада.

Зазначається, що ЗСУ уразили район зосередження росіян 10 листопада.

"В результаті нього ворог втратив пораненими понад 100 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється", - наголошують у зведенні. 

Крім того, протягом минулої доби, 11 листопада, українська авіація завдала по ворогу 16 ударів. Зокрема, уражено 13 районів зосередження особового складу. Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили дев'ять  районів зосередження живої сили окупантів.

Нагадаємо, станом на 11 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 79 400 осіб. За добу ліквідовано ще 710 окупантів. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
849
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