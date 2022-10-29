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ЗСУ точним ударом знищили сотні окупантів, які готувалися наступати на Донбасі - Генштаб

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ЗСУ точним ударом знищили сотні окупантів, які готувалися наступати на Донбасі - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Пораненно близько сотні солдатів РФ.

Протягом минулої доби українські військовослужбовці потужним ударом знищили сотні загарбників армії Росії, які готувалися до наступу на сході України. Підрозділам Сил оборони вдалося завдати точних ударів по окупантах у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ зранку 29 жовтня.

У районі населеного пункту Майорськ, що на Донеччині, напередодні вдалося знищити близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Крім того, близько 60 легкопоранених росіян було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка.

В населеному пункті Червонопопівка Луганської області ЗСУ ліквідували до 20 військовослужбовців армії Російської Федерації. Також близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.

Як повідомлялося, станом на 28 жовтня Збройні сили України від 24 лютого ліквідували 69,7 тис. окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще 480 російських військових. Дані уточнюються. 

Тим часом командування армії країни-агресорки Російської Федерації всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців. Окупанти роблять це з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
3253
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