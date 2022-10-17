ЗСУ точними ударами на Запоріжжі зменшили кількість окупантів та їхньої зброї

Українські військові під час точкових ударів по тимчасово окупованому Мелітополю на Запоріжжі поранели понад 40 окупантів.

Українські військові завдали удару по Мелітополю та поранели понад 40 російських окупантів. Водночас в Бердянську знищено склад боєприпасів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Як стало відомо, в населеному пункті Воскресенка – до 30 поранених загарбників, Василівка – до 25 поранених. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БпЛА “Shahed -136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО, 2 склади боєприпасів та інші військові цілі противника.

Нагадаємо, що жителів Тернопільщини попередили про можливі аварійні відключення світла.

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