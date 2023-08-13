Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ точними ударами знищили ворожі танки Т-80 та уразили Т-72 та Т-90 - захопливе відео

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1043
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ точними ударами знищили ворожі танки Т-80 та уразили Т-72 та Т-90 - захопливе відео

Знищена російська техніка / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Про який напрямок йдеться - невідомо.

Українські військові на одному із напрямків точним ударом знищили два російські танки Т-80, а також уразили Т-72 та Т-90.

Відео опублікував командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

За його словами, працює група "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 3-ю ОШБр, а також 28 ОМБр та групою "сліпа лють" УДА. 

"Ворог системно знищується", - коротко прокоментував Сирський відео. 

На кадрах видно, як українські захисники розшукали ворожі цілі та за точними координами знищили, а також підбили військову техніку окупантів. Про який напрямок йдеться - невідомо.

ЗСУ точними ударами знищили ворожі танки Т-80 та уразили Т-72 та Т-90 

ЗСУ точними ударами знищили ворожі танки Т-80 та уразили Т-72 та Т-90 

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про атаки окупантів на Бахмутському напрямку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1043
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація