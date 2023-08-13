ЗСУ точними ударами знищили ворожі танки Т-80 та уразили Т-72 та Т-90 - захопливе відео

Про який напрямок йдеться - невідомо.
Українські військові на одному із напрямків точним ударом знищили два російські танки Т-80, а також уразили Т-72 та Т-90.
Відео опублікував командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.
За його словами, працює група "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 3-ю ОШБр, а також 28 ОМБр та групою "сліпа лють" УДА.
"Ворог системно знищується", - коротко прокоментував Сирський відео.
На кадрах видно, як українські захисники розшукали ворожі цілі та за точними координами знищили, а також підбили військову техніку окупантів. Про який напрямок йдеться - невідомо.
Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про атаки окупантів на Бахмутському напрямку.
Читайте також: