ЗСУ точними ударами знищили ворожі танки Т-80 та уразили Т-72 та Т-90 - захопливе відео

Про який напрямок йдеться - невідомо.

Українські військові на одному із напрямків точним ударом знищили два російські танки Т-80, а також уразили Т-72 та Т-90.

Відео опублікував командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

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За його словами, працює група "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 3-ю ОШБр, а також 28 ОМБр та групою "сліпа лють" УДА.

"Ворог системно знищується", - коротко прокоментував Сирський відео.

На кадрах видно, як українські захисники розшукали ворожі цілі та за точними координами знищили, а також підбили військову техніку окупантів. Про який напрямок йдеться - невідомо.

ЗСУ точними ударами знищили ворожі танки Т-80 та уразили Т-72 та Т-90

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про атаки окупантів на Бахмутському напрямку.

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