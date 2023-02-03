ЗСУ точно звільнять Кремінну і Сватове: експерт описав сценарій

Українським військам залишилося пройти ще кілька кілометрів до того, коли окупанти вирішать залишити Кремінну.

Військовий експерт Роман Світан впевнений, що ЗСУ на Луганщині залишилося просунутися кілька кілометрів, і тоді російські війська змушені будуть відступати з Кремінної у напрямку Рубіжного.

Таку думку Світан висловив у інтерв'ю Дмитрові Гордону.

Військовий експерт прокоментував, чому українським військам не вдалося звільнити Кремінну на початку січня.

Також читайте У Росії не вистачить сил для захоплення Донбасу до березня – ISW

"Кремінну ми могли взяти і раніше, до Нового року. Там був момент, пов'язаний з нашими певними діями... Тільки ми не саму Кремінну мали взяти – ми мали перерізати нитки постачання, тобто взяти практично у повне оточення саму Кремінну. Але зайти з півдня. Не з півночі, як ми зараз перерізаємо та виходимо до Червонопопівки, а зайти з півдня. Так, десь на 5-те число (січня – ред.). Але не склалося", – розповів Світан.

Він зазначив, що російські загарбники замінували все "вздовж і впоперек" у цьому районі.

Водночас експерт висловив переконання, що ЗСУ таки звільнять від ворога і Кремінну, і Сватове. Він також описав сценарій, за яким це може відбутися.

"Ми однозначно візьмемо не лише Кремінну і Сватове. Зі Сватовим – тут простіше. Зараз ідемо через Куземівку: трохи південніше, – на північ від Сватового, перерізаємо дорогу основну з Валуйків. Після того, як її переріжемо, залишиться лише одна дорога: на Старобільськ. І до неї теж підійдемо. Тобто ми сватівський гарнізон просто видавимо – і вони підуть зі Сватового", – заявив експерт.

Щодо Кремінної, то на думку Світана, окупантам звідти доведеться піти відповідно до правил війни.

На думку експерта, ЗСУ візьмуть Кремінну у лещата з півдня та півночі. До того ж з Червонопопівки, що на півночі, захисники можуть вирушити одразу на Рубіжне.

"Це найоптимальніший варіант. Перетинаємо ту саму дорогу туди і назад. І на Кремінну, і з Кремінної на Рубіжне. І з півдня піддавимо. Тобто стосовно Кремінної питання, можна сказати, вирішено", – сказав Світан.

Він додав, що Кремінна розташована "в найнезручнішому становищі" в агломерації з Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька і Лисичанська. Тож ворогу буде складно обороняти місто, якщо до нього підійдуть ЗСУ.

"І вони будуть іти. Тобто там ще залишилося, можливо, кілька кілометрів до того, коли гарнізон Кремінної ухвалить рішення іти на Рубіжне", – оцінив експерт.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай висловлював очікування про звільнення Кремінної до нового року. Він також прогнозував, що наприкінці зими ЗСУ зможуть вийти на Луганщині на лінію розмежування 2014 року, а протягом 2023 року – звільнити всю область.

Станом на 31 січня найскладнішою на Луганщині була ситуація біля Кремінної. Про це інформував голова Сєвєродонецької раадміністрації Роман Власенко. За його словами, лінія фронту була практично без змін, однак у ЗСУ було певне просування в напрямку Сватового.

Зауважимо, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж назвав особливо важкими напрямками на фронті Краматорськ, Авдіївку, Бахмут, Новопавлівку, Соледар і Кремінну. За його словами, ці напрямки будуть визначальними для оборони Донбасу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.