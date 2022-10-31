ЗСУ тримають під вогневим контролем трасу Сватове-Кремінна: які наслідки для окупантів

ЗСУ не дають росіянам переміщувати трасою ні особовий склад, ні військову техніку, ані боєприпаси.

Українські захисники взяли під вогневий контроль трасу Сватове-Кремінна на Луганщині.

Речник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону пояснив, що це означає для окупантів.

За його словами, ЗСУ не дають росіянам переміщувати трасою ні особовий склад, ні військову техніку, ані боєприпаси.

"Ми вражаємо там все, що там рухається", – зазначив Череватий.

За його словами, в районі Білогорівки росіяни намагаються контратакувати, але українські захисники чинять їм "гідний спротив".

Череватий припустив, що окупанти намагатимуться перехопити ініціативу на цьому відрізку траси, але командування ЗСУ "продумує кроки наперед, щоб цього не трапилося".

Головні напрямки на фронті

Речник Східного угруповання ЗСУ повідомив, що головними напрямками на фронті залишаються Бахмутський та Авдіївський.

"Тут відбуваються жорстокі щоденні позиційні бої. Щодня відбивають багато штурмових дій ворога. Безперервно ворог б'є по наших позиціях всіма видами артилерії, з мінометів, танків. Ворог зазнає великих втрат, але продовжує поки що атакувати", – сказав він.

Контрнаступ на Луганщині

Нагадаємо, що на Луганщині українські захисники крок за кроком звільняють наші території.

Траса Сватове-Кремінна на Луганщині від 28 жовтня перебуває під контролем українських військових.

За словами військового експерта Сергія Грабського, взяття під вогневий контроль цієї траси важливе для подальших наступальних дій ЗСУ, які, в разі успіху дозволять значно поширити зону наших операцій.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російське командування розселяє своїх "мобіків" у покинутих квартирах українців у Сєвєродонецьку і Рубіжному.