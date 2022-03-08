ЗСУ тримають свої позиції: російські окупанти сповільнилися у спробах захопити Харків

ЗСУ тримають свої позиції: російські окупанти сповільнилися у спробах захопити Харків

Проривів окупантів на українських позиціях не було зафіксовано.

Російська армія уповільнила свої наступальні дії у спробах захопити Харків.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Ми свої позиції тримаємо. Проривів та заходів бойових підрозділів противника та його диверсійно-розвідувальних груп у місто за минуло добу не було", заявив очільник регіону.

За його словами, складніша ситуація в Ізюмі. Окупанти намагалися захопити місто.

"Ми відстояли. Але російський окупант продовжує тримати місто в облозі, перешкоджаючи доставленню туди гуманітарних вантажів і евакуації населення", - наголосив Синєгубов.

ОДА готує відправлення гуманітарних вантажів до Балаклії, Ізюма, Липці.

Голова ОДА повідомив, що станом на 8 березня з Харкова евакуювали потягами "Укрзалізниці" понад 600 тисяч осіб.

ТСН.ua

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