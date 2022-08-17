ЗСУ тримають вогневий контроль на півдні України: в окупантів проблеми з переміщенням техніки

Збройні сили України тримають вогневий контроль на півдні країни, тому російські окупанти стикнулися з проблемами із переміщенням важкої техніки та підтягуванням своїх резервів.

Про це 17 серпня в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона підкреслила, що український вогневий контроль над транспортними логістичними артеріями досить потужний і невідворотній.

"Оскільки навіть намагаючись використовувати мости для перевезення легкою автотехнікою своїх безцінних життів, вони все ж таки ризикують, оскільки розуміють, що наше ушкодження достатньо красномовне. Не витримають ці логістичні маршрути переміщення важкої техніки і підтягування резервів. Підтягування допомоги військової такої вже не буде", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму після серії вибухів спостерігаються дуже нервові настрої.

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