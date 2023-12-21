ЗСУ тримають фронт під атаками окупантів: Генштаб повідомив останні новини з передової

В Україні на фронті протягом доби зафіксовано 99 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога у районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського і Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не здійснював.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили шість атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобів противника.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, від початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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