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ЗСУ тримають міцний вогневий контроль над усіма транспортними артеріями на півдні: що це дає під час контрнаступу

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ЗСУ тримають міцний вогневий контроль над усіма транспортними артеріями на півдні: що це дає під час контрнаступу

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На півдні Сили оборони стримують окупантів на їхніх раніше закріплених позиціях і не дозволяють їм просуватися далі.

Одна із причин, як це вдається - українські військові тримають під вогневим контролем усі транспортні шляхи.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Південний фронт живе бурхливим життям. Ми продовжуємо тримати міцний вогневий контроль над транспортними артеріями, ми продовжуємо вишукувати і знищувати боєзапаси ворога. Силам оборони півдня вдається, попри стрілецькі бої і вогневе ураження, тримати ворога на його закріплених позиціях", – заявила Гуменюк.

Вона зауважила, що попри постійні ворожі обстріли, ЗСУ не дозволяють окупантам просуватися сушею.

"Лінія фронту досить рухлива. Ворог використовує авіацію та артилерію. ЗСУ не дозволяють ворогові просуватися сушею, регулярно повертаючи ворога на свої позиції", – підкреслила вона.

Як повідомляли раніше, військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що українські військові унеможливили "референдум" на Херсонщині.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2247
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