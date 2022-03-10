ЗСУ тримають оборону Харкова і йдуть у наступ: російські окупанти не роблять активних дій

ЗСУ тримають оборону Харкова і йдуть у наступ: російські окупанти не роблять активних дій

Протягом минуло доби Росія завдала понад 70 обстрілів.

Збройні сили України обороняють Харків: йдуть в контрнаступ на багатьох напрямках в області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог деморалізований, знесилений і не робить активних наступальних дій. Тому вдається до цинічних атак із повітря", - наголосив керівник області.

Протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали близько 74 артилерійських та мінометних обстрілів, зокрема з реактивних систем залпового вогню. Російська армія гатила по районах Олексіївки, П’ятихаток, Белогородського шосе, Холодної Гори, Дергачів, Чугуєва, Північної та Південної Салтівки, района ст. метро "академіка Барабашова", центр міста Харкова.

Місто Харків обстріляли вночі близько 29 раз. За інформацію Штабу оборони, активність ворожої авіації в місті не спостерігалася.

Ввечері 9 березня ворог важкою системою залпового вогню "Смерч" пошкодив купол ТРЦ "Нікольський". Крім того, через "Смерч" постраждалі житлові будинкі на вулиці Пушкінська.