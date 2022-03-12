ЗСУ тримають оборону Харкова: російська армія не просувається вперед і втрачає боєздатність

ЗСУ тримають оборону Харкова: російська армія не просувається вперед і втрачає боєздатність

Протягом минулої доби було зафіксовано понад 80 обстрілів окупантів.

Військовослужбовці Збройних сил України продовжують тримати оборону Харкова: російські окупанти не просуваються вперед, вони втрачають боєздатність.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби російські окупанти наносили артилерійські та мінометні обстріли по населених пунктах області: Чугуєвському району, Ізюмщині, Дергачам. Всього було зафіксовано 84 обстріли.

Крмі того, російська армія задіяла безпілотні літальні апарати. Вони робили польоти, аби виявити позиції підрозділів Збройних сил, Територіальної оборони та Національної гвардії.

"Тероборона, ЗСУ, поліція фіксують окремих диверсантів, які збирають дані про військові об’єкти, розташування постів тощо. Наприклад, учора під час комендантської години бійці тероборони Харкова затримали на метро "Героїв праці” двох осіб", - розповів Синєгубов.

Він просить мешканців області бути пильними і повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб.

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