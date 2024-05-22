ЗСУ тримають позиції: у Генштабі повідомили, де тривають бої та окупанти здійснюють штурми

Збройні сили України тримають позиції. Подекуди Сили Оборони контратакують та нищать російських загарбників. Вже сьогодні, 22 травня, на фронті відбулося 46 бойових зіткнень.

Детальніше про ситуацію на напрямках - у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:30 середи, 22 травня.

Окупанти здійснили три авіаудари із застосуванням п’яти КАБів, 583 обстріли позицій наших військ. Також росіяни задіяли для ударів 58 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку від початку доби вже відбулося дві невдалі спроби загарбників атакувати район села Липці. Втрат позицій не допущено. За уточненими даними, за минулу добу ворог втратив на Харківському напрямку понад 220 осіб, а також 32 одиниці озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку зараз триває п’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське та Макіївка. Ситуація контрольована. Ворог зазнає втрат. Зокрема, неподалік Берестового знищено бойову машину піхоти та три бронетранспортери окупантів.

На Лиманському напрямку на цей час відбито спробу загарбників просунутись уперед біля села Невське.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають дві атаки ворога в районі Виїмки. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби противник уже шість разів починав спроби покращити тактичне положення. Атакує з Бахмута, у напрямках Часів Яр, Іванівське та Кліщіївка. Три атаки вже відбито, в три боєзіткнення ще тривають. Під час штурму в районі Іванівського вже знищено чотири російських бойових машини десанту. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку, у порівнянні з минулою добою, інтенсивність наступальних дій ворога дещо знизилась. Зараз тривають три атаки загарбників з району Очеретиного. За минулу добу ворог на цьому напрямку втратив понад 320 осіб, а також 20 одиниць озброєння та військової техніки.

На Курахівському напрямку відбито три ворожих атаки в районах Красногорівки та Новомихайлівки. Триває бій в районі Костянтинівського. Ситуація під контролем.

Від початку доби на Времівському напрямку ЗСУ відбили два штурми в районах Урожайного і Старомайорського. Втрат наших позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував українських захисників на плацдармі на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав.

У Генштабі наголошують, що на решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Також зазначається, що протягом минулої доби загалом відбулося 117 бойових зіткнень, ворог завдав чотирьох ракетних та 55 авіаційних ударів, під час яких скинув 84 КАБи. Росіяни використали для своїх атак 927 дронів-камікадзе: 59 БпЛА "Shahed" та "Ланцет", 868 FPV-дронів. Загарбники 4094 рази обстріляли позиції українських військ та мирні населені пункти з різних видів озброєння. Зокрема, 89 обстрілів відбулося із реактивних систем залпового вогню. Також вночі 22 травня окупанти атакували 24 ударними БпЛА типу "Shahed". Усі дрони збила ППО.

Своєю чергою, протягом 21 травня Повітряні сили, а також ракетні війська і артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу, пункт управління, артилерійський засіб, два склад боєприпасів та дві РЛС противника. Як наслідок, загальні втрати російських загарбників склали 1300 осіб.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів на Донеччині.

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