"ЗСУ тримаються мужньо і креативно, ворог вже не знає, де шукати резерви", - Зеленський

"ЗСУ тримаються мужньо і креативно, ворог вже не знає, де шукати резерви", - Зеленський

Російська держава готувалась до цієї війни десятки років.

Збройні сили України тримаються мужньо і креативно та продовжують завдавати ворогові великих втрат.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у понеділок, 14 березня.

"Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резерви, де ще шукати допомогу. Допомогу собі. Допомогу окупанту. Це жалюгідно. Але ми не маємо права розслабитись", - зазначив він.

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Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 19-й день. Станом на 14 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч осіб.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що захисникам України вдалося завдати нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України. За минулу добу ЗСУ збили 4 ворожі літаки, 3 гелікоптери та кілька безпілотників ворога. Окупанти значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали, тож зосередилися на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.

ТСН.ua

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