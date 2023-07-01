ЗСУ у червні показали рекорд зі знищення техніки окупантів – інфографіка

Збройні сили України у червні 2023 року показали рекорд зі знищення техніки армії РФ. За даними військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, абсолютний і найважливіший рекорд місяця – це кількість знищеної артилерії РФ.

Про це він написав у Telegram.

Експерт зазначив, що рекорд було встановлено не лише за кількістю знищеної ствольної артилерії (688), а й РСЗВ (57). Все це стало можливим завдяки ефективній контрбатарейній боротьбі та розкриттю позицій окупантів розвідкою боєм.

"У червні було встановлено рекорд за кількістю знищених засобів ППО противника (56). Найчастіше засоби ППО розміщуються між другою та третьою лінією оборони, або взагалі на третій лінії, в тилу. Ця планомірна робота з випалювання ППО так само була частиною підготовки до наступу", - зазначив він.

Знищена техніка РФ. / Фото: Міністерство фінансів України

Знищена техніка РФ. / Фото: Міністерство фінансів України

Знищена техніка РФ. / Фото: Міністерство фінансів України

Рекордною виявилася і кількість знищеної спецтехніки (122), оскільки вздовж лінії фронту росіяни змушені були активізувати всі своїм підрозділи, інженерні в тому числі, для підтримки смуги забезпечення.

"Також варто згадати й інші позиції, нехай і не рекордні, але теж важливі. Однією є другий за всю повномасштабну війну показник знищених БПЛА (414). До цього показника входять і Shahed-136. Другим показниками за період війни став і показник знищеної автотехніки (555). Це стало наслідком масового розкриття складів окупантів та їх знищення, у зв'язку з чим склади було переведено на "колеса". Знищення логістичних конвоїв повернулося на рівень до початку війни", - наголосив експерт.

Кількість знищених ББМ ворога у червіні становила 390 одиниць.

"Власне, такими є підсумки червня. І вони якнайкраще демонструють, що саме відбувалося цього місяця. А відбувалося планомірне знищення сил та засобів ворога, що значною мірою послабило його оборонні можливості", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, станом на ранок 1 липня 2023 року ЗСУ знищили близько 228 870 солдатів армії РФ. За минулу добу було ліквідовано ще 530 окупантів.

Читайте також: