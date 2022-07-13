ЗСУ у Чкаловому відправили окупантів за кораблем: в ОК "Південь" розповіли про нові успіхи українських захисників

Вночі українські захисники завдавати ударів по окупантах у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці. Під прицільним вогнем ЗСУ опинився і ворожий безпілотник-розвідник.

Українські зенітно-ракетні підрозділи в Нікопольському районі знищили два безпілотники-розвідники, якими ворог намагався викрити позиції ЗСУ та скорегувати свій вогонь.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Нічні ракетно-артилерійські удари наших підрозділів відбулися, зокрема по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці. Двічі нашими зенітно-ракетними підрозділами в Нікопольському районі було знищено безпілотник-розвідник, якими ворог намагався викрити наші позиції та скорегувати свій вогонь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі підтверджені втрати противника за ніч складають 11 рашистів, 3 одиниці броньованої та 2 – автомобільної техніки. Решта втрат дорозвідується.

Нагадаємо, на Харківщині бійці "Азову" поколошматили окупантів. У Вовчанському районі вони знищили три десятки росіян та їхню техніку.

Читайте також: