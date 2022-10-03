ЗСУ у Дніпропетровській області збили російську ракету: фото

Збройні сили України у Дніпропетровській області збили російську ракету.
Українська ППО збила ракету 3 жовтня о 20:05 у Криворізькому районі Дніпропетровщини.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Вдале полювання наших військових. Надвечір наша ППО збила у Криворізькому районі ворожу ракету", - написав Резніченко.
Нагадаємо, Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T та іншу військову допомогу.
Читайте також:
- Україна отримає ППО, якої немає навіть на озброєнні армії Німеччини - пані посол
- Як українська ППО знищила ракети з російських винищувачів: деталі
- "Процес триває": у Повітряних силах розповіли, скільки NASAMS отримає Україна