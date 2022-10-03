Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ у Дніпропетровській області збили російську ракету: фото

Дата публікації
Перегляди
1632
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ у Дніпропетровській області збили російську ракету: фото

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Збройні сили України у Дніпропетровській області збили російську ракету.

Українська ППО збила ракету 3 жовтня о 20:05 у Криворізькому районі Дніпропетровщини. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

"Вдале полювання наших військових. Надвечір наша ППО збила у Криворізькому районі ворожу ракету", - написав Резніченко. 

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T та іншу військову допомогу

Читайте також:

Нічні обстріли України на 29 вересня: по Дніпру імовірно вдарили надзвуковими ракетами

Нічні обстріли України на 29 вересня: по Дніпру імовірно вдарили надзвуковими ракетами

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1632
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація