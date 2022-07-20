ЗСУ у Лазурному знищили сучасну російську радіолокаційну станцію (фото)

У війська ППО Росії постачання РЛС "Підліт" розпочалося в 2015 році

Українські захисники знищили сучасний російський комплекс ППО "Підліт" в Лазурному Херсонської області.

Про це повідомляє спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.

"Під час удару по Лазурному ЗСУ знищили надсучасну російську радіолокаційну станцію (РЛС). Це 48Я6-К1 "Підліт" - твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці", – зазначив Братчук.

За його словами, ця РЛС призначена для видачі цілевказівки для зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400.

"У війська ППО Росії постачання даних РЛС розпочалося в 2015 році і сьогодні це як найбільш "сучасні", так і найменш поширені РЛС", – сказав представник Одеської ОВА.

Він уточнив, що цей комплекс ППО був розташований за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ.

Фото: Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук

Раніше ЗСУ показали відео збиття російського винищувача Су-35.

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