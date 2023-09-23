ЗСУ у наступі втрачають вдвічі менше військових, аніж росіяни — Буданов

У росіян людський ресурс більше, тому ЗСУ потрібно нарощувати кількість артилерії.

Українські військові під час контрнаступальних дій втрачають вдвічі менше особового складу, аніж росіяни, які знаходяться в обороні.

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Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтервʼю The Warzone.

Він заявив, що втрати серед українських військових зросли після переходу до активних контрнаступальних дій, однак вона всеодно вдвічі менші, ніж у росіян.

"Є така дуже цікава особливість, що, попри те, що ми йдемо в наступ, кількість наших втрат все одно нижча, ніж на боці ворога, який обороняється", - сказав Буданов.

Разом з тим, Буданов заявив, що у росіян людський ресурс більше, тому ЗСУ потрібно нарощувати кількість артилерійських стволів на полі бою.

"І нам потрібні системи озброєння великої дальності, щоб вражати їхні командні пункти, матеріально-технічні сховища тощо", - сказав Буданов.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов заявляв, що Збройні сили України будуть використовувати американські танки Abrams для проривних операцій, які будуть добре підготовлені.

Крім того, ми раніше інформували, що командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, коли станеться найбільший прорив у контрнаступі.

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