ЗСУ у результаті контрнаступу звільнили декілька населених пунктів на Харківщині

ЗСУ продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова.

У Харківській області українські захисники провели кілька успішних операцій та у результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб'яже, частину Кутузівки, а у районі села Мала Рогань підрозділи Збройних сил України просунулися далі на Схід. Завдяки спецоперації ворог відкинутий подалі від обласного центру.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 17 квітня.

Синєгубов наголосив, що ЗСУ продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова. Днями реактивним вогнем 81-ї окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки та близько 100 окупантів.

"Всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів. Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися", - написав очільник області.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські вояки дедалі частіше відмовляються брати участь у бойових діях проти України. Один з останніх випадків - на військових полігонах у Росії зафіксували понад 50 випадків "самоволки".

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