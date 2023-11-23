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ЗСУ ударними дронами прицільно знищують техніку окупантів на відстані 10-13 кілометрів (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ЗСУ ударними дронами прицільно знищують техніку окупантів на відстані 10-13 кілометрів (відео)

Знищена техніка окупантів / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Військові виявляють техніку окупантів та прицільно завдають по ній ударів дронами.

Українські військові з ударного підрозділу “Тайстра” з 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" на відстані від 10 кілометрів знищують окупантів.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі показав  журналіст Юрій Бутусов.

Так, на кадрах видно роботу ударного підрозділу Тайстра з 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Наші воїни знищують ворогів FPV-дронами "Дикі Шершні" на відстанях 10-13 кілометрів. Військові виявляють техніку окупантів та прицільно завдають по ній ударів дронами.

“Будь ласка, продовжуйте донатити на дрони, адже ще дуже багато військових наразі не мають доступу до FPV-дронів. Водночас на тлі скорочення допомоги від партнерів, дрони-камікадзе стають чи не головною зброєю”, - наголосив Бутусов.

ЗСУ ударними дронами прицільно знищують техніку окупантів

ЗСУ ударними дронами прицільно знищують техніку окупантів

Нагадаємо, що окупанти накопичують техніку та посилюють атаки на одну із областей України.

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Дата публікації
Перегляди
1012
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