ЗСУ ударом HIMARS знищили чотири вертольоти в Бєлгородській області – Forbes

За даними, удару було завдано з РСЗВ HIMARS ракетою типу M30, яка несе до 180 тисяч вольфрамових уламків.

Українські спецпідрозділи спільно з розвідкою провели успішну операцію в Бєлгородській області, знищивши одразу чотири російські вертольоти — два бойові Ка-52 та два транспортні Мі-8.

Про це пише Forbes.

За даними, удару було завдано з РСЗВ HIMARS ракетою типу M30, яка несе до 180 тисяч вольфрамових уламків. Усі чотири вертольоти були уражені, коли стояли на землі — українські сили заздалегідь виявили їхнє місце розташування за допомогою дрона і чекали на зручний момент для точкового удару.

Операція відбулася на тлі локальних рейдів українських підрозділів у прикордонних районах, зокрема після відступу з деяких позицій у Курській області. Як повідомляє Український центр оборонних стратегій (CDS), ці рейди стали можливими через "помітні проблеми з комунікацією та координацією в російських військах".

У межах тієї ж кампанії українська авіація також завдала бомбового удару по командному пункту в населеному пункті Глотове в Бєлгородській області. За попередніми даними, в результаті атаки був знищений вузол зв’язку противника.

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Ця операція має не лише тактичне, а й символічне значення. Вона стала своєрідною відповіддю на трагедію 13 березня 2024 року, коли під Новопавлівкою російська артилерія знищила три українські гелікоптери на землі. Тоді загинули льотчики Ярослав Кава та Андрій Бакун. Один вертоліт устиг злетіти, а два інші були добиті ворожими дронами.

Атаки на тилову авіаційну інфраструктуру Росії стали частиною ширшої стратегії ЗСУ щодо послаблення логістики та командних пунктів противника на прикордонних територіях.

Раніше ми писали, що Україна взяла на озброєння нову крилату ракету власного виробництва "Довгий Нептун", яка має радіус дії 1000 км і використовувалася проти російського нафтопереробного заводу в Туапсе (Росія). Також стало відомо, що це був другий, а не перший випадок застосування цієї ракети.